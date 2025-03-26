35 لاعبا ولاعبة بالمشروع القومي للبطل الأولمبي يجرون الفحوصات الطبية

أجري 35 لاعبا ولاعبة من لاعبي المشروع القومي للبطل الاولمبي والموهبة والتابع لوزارة الشباب والرياضة، عددا من الكشوفات الطبية والتحاليل اللازمة لهم كإجراء دوري للتأكد من سلامتهم وهو الكشف الدوري الذي يقوم به اللاعبون بالمشروع طبقا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وتم الكشف الطبي بمركز الطب الرياضي بمدينة نصر تحت إشراف الإدارة المركزية للطب الرياضي وبالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة والمشرفة علي تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي .

واشتملت الكشوف والتحاليل الطبية علي "٣٥" لاعبا ولاعبة ( ٢٢ لاعب صفوة المصارعة مرحلة الكبار - و١٣ لاعب مصارعة الموهبة )

كما تم اجراء الفحوصات والتحاليل الطبية علي لاعبة من لاعبي تنس الطاولة بالنادي الأهلي من خارج مشروع البطل الاولمبي وتم اجراء جميع الفحوصات والتحاليل بعد تواصلها مع مركز الطب الرياضي لإجراء تلك الفحوصات عليها .