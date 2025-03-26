وكيل تعليم الفيوم يترأس لجنة مقابلات لاختيار معلمات بالمدارس المجتمعية لسد العجز

ترأس الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، لجنة المقابلات الشخصية لاختيار معلمات للعمل في المدارس المجتمعية، في إطار برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومؤسسة "كلنا مع بعض"، بشأن دعم المدارس المجتمعية في المحافظة .

تم عقد المقابلات لاختيار ثلاث معلمات للعمل في مدارس البطران المجتمعية (1) و(2) بإدارة سنورس التعليمية، وكذلك في مدرسة الخولي المجتمعية بإدارة إطسا التعليمية، وذلك لسد العجز فوراً في هذه المدارس المجتمعية.

بحضور، الأستاذة رشا يوسف، وكيل المديرية، والدكتورة كريمة أبوالمجد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، والأستاذة هويدا يحي، مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، الأستاذ محمود أحمد أمين، المدير التنفيذي لمؤسسة "كلنا مع بعض".

بلغ عدد المتقدمات للمقابلات الشخصية 14 معلمة، تم اختيار 3 منهن للعمل في المدارس المجتمعية المستهدفة، مما يساهم في توفير الكوادر التعليمية اللازمة لسد العجز في هذه المدارس المجتمعية التي تخدم المجتمعات المحلية.

ويعد هذا التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومؤسسة "كلنا مع بعض" خطوة هامة لدعم التعليم المجتمعي في الفيوم، وتحقيق الأهداف التعليمية التي تسعى إلى تقديم تعليم جيد للطلاب في المناطق المحرومة.

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