رئيس جامعة بني سويف يرأس لجنة تسيير أعمال الجامعة الأهلية

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ،اليوم، لجنة تسيير أعمال الجامعة الأهلية ، رقم 13، وذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ، والدكتور شعبان مبارز عضو مجلس أمناء الجامعه و المستشار المالي لرئيس الجامعه ،والدكتورة دعاء احمد رئيس قطاع شئون الطلاب والدكتور ممتاز حجاب عميد قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية ، والدكتور أحمد الجندي عميد قطاع العلوم الصحية، والدكتوره رشا عادل رئيس قطاع العلوم الاداب والفنون والعلوم الإنسانيه والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعه .

استهلّ المجلس بتقديم التهنئة لمجلس أمناء الجامعة الأهلية وذلك بعد صدور قرار الأستاذ الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل مجلس أمناء الجامعة الأهلية.

وأكد المجلس على ضرورة المشاركة فى مسابقة أفضل جامعة للانشطه الطلابيه بالجامعات المصرية والتى أطلقتها وزارة التعليم العالي، وكذلك المشاركة فى مسابقة بدايه حلم تحت رعاية السيده الأولى انتصار السيسي .

كما وافق المجلس على تنظيم برنامج التمريض مؤتمر طلابي خلال شهر أبريل المقبل ، وتنظيم عدد من دورات الإسعافات الأولية، وتنظيم برنامج الطب البشرى ندوه عن الكلي وضغط الدم ، وندوة عن إدارة الوقت لطلاب البرنامج بالتعاون مع وحده الأبحاث الطلابيه .

ووافق على الطلب المقدم من اتحاد الطلاب بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية وزيارة دار أيتام لدعم الأطفال وتعزيز روح التكافل الاجتماعي ، وتنظيم برنامج علم النفس الأكلينكى بتنظيم عدد من الأنشطة الطلابيه لطلاب البرنامج.

وكذلك المشاركة فى مسابقة " هاكثون الاستدامة المائية " والتى اطلقتها وزارة الموارد المائية وتهدف إلى ايجاد حلول مبتكرة لحل المشكلات التى تواجه قطاع المياة وكيفية تحويلها إلى فرص وربطها بالتنمية المستدامة.