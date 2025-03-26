انتصار: أنا مش بتاعة كومباوند أنا مع الناس في الشارع

كشفت الفنانة انتصار عن تفاصيل شخصية "لولا"، والتي تملك "كوافير" و قدمتها من خلال أحداث مسلسل "٨٠ باكو"، والتي لاقت نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني.

وأوضحت الفنانة انتصار في لقائها بالبرنامج الإذاعي نجوم رمضان أقربلك تقديم الإعلامية انجي علي، أن شخصية لولا في الكوافير ليست نتاج تدريب الايام التي سبقت المسلسل، ولكنها نتاج احتكاكي طوال الوقت بالشارع.

وتابعت انتصار "أنا مش بتاعة كومباوند وأستخدم ابلكيشن لو لو عايزه حاجة، أنا بتاعة شارع وانزل وألف وأروح بنفسي كل مكان".

وأكملت حديثها "أنا طول الوقت بتعامل مع بتاعة الكوافير والصنايعية وبشوف تصرفاتهم وبيتكلموا ازاي وطريقتهم في الحياة وتفاصيلهم في شغلهم، وبيتحول كل ده لمخزون عندي، يطلع لما احتاج الشخصية".