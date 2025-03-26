حبس عصابة النصب على الشركات بتحويلات بنكية مزورة في مدينة نصر

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخصين كونا تشكيل عصابى للنصب على الشركات بتحويلات بنكية مزورة بمدينة نصر، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من مسئول بإحدى شركات تجارة السيارات بتضرره من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالنصب والإحتيال على الشركة المشار إليها عبر إيهامهم بسداد جزء من قيمة إحدى السيارات وإرسال صورة بتحويل بنكى "مزور" عبر أحد التطبيقات للشركة والإستيلاء على السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة سوهاج) ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة ، وأضافا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع النصب والإحتيال على الشركات ، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.