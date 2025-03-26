عطية يكرم الأمهات المثاليات بتعليم الجيزة

كرم سعيد عطية وكيل مدرية التعليم بالجيزة ورحاب وكيلة المديرية الأمهات المثاليات بتعليم الجيزة، وذلك في حفل أقامته المديرية للأم المثالية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم بتلاوة آيات من القرآن الكريم من إحدى طالبات تعليم الجيزة، ثم كلمة السيد وكيل الوزارة، وبعدها تكريم الأمهات المثاليات، وفي النهاية فقرات غنائية تعبر عن الأم، وذلك من كورال المديرية، وعلى مسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية، وتحت إشراف توجيه عام التربية الاجتماعية، وبإشراف سحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

والمكرّمات من الأمهات المثاليات هن: ميرفت عبد المنعم عبد الوهاب مدير مدرسة بنك أبوظبي إدارة أبو النمرس التعليمية، أمل فاروق محمد أخصائية اجتماعية بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بإدارة الدقي التعليمية. ماجدة فتحي مجاهد رئيس قسم بالحسابات بالمديرية.

الأستاذة نجاح عبد العظيم عبد المحسن خدمات معاونة بالمديرية.

واعرب" عطية "عن تقديره واحترامه للأم قال

(نحن هنا اليوم تقديرًا واحترامًا لأجل الأم التي ضحت لأجل أبنائها وساهمت بكل معاني الحب والعطف والعطاء لبناء القيم والأخلاق الحميدة، فكل التقدير إلى من حملت الأمانة وأدتها على أكمل وجه).