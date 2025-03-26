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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظة البحيرة تستعد لإطلاق حملة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

حملة تحصين ضد الحميد
حملة تحصين ضد الحميد القلاعية
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تنطلق يوم السبت الموافق 5 أبريل 2025 الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالبحيرة، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لضمان تحصين الماشية بجميع مدن ومراكز المحافظة، في إطار جهود محافظة البحيرة لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ الإقليم.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن المحافظة حريصة على دعم كافة الجهود الرامية لحماية الثروة الحيوانية، مشيرة إلى أن حملات التحصين تُعد إجراءً ضروريًا للحفاظ على الماشية وزيادة الإنتاج الحيواني، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمربين.

كما دعت محافظ البحيرة، جميع المربين وأصحاب الماشية إلى التعاون مع الفرق البيطرية والاستجابة للحملة، مؤكدة أن التحصين يتم وفق إجراءات وقائية صارمة لضمان سلامة الماشية وحمايتها من أي مخاطر صحية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن اللقاح متوفر بجميع الإدارات البيطرية على مستوى المحافظة، وأنه تم تجهيز الفرق البيطرية بجميع مشتملات لجان التحصين ، مؤكدة أن الحملة ستتم بمتابعة مكثفة لضمان وصول اللقاح لكافة القرى والنجوع والمناطق النائية.

وتناشد محافظة البحيرة المواطنين بضرورة التعاون مع اللجان البيطرية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

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