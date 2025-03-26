القبض على المتهمة بسرقة حقيبة سيدة من داخل مسجد بالدقي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل المتهمة بسرقة مبلغ مالي من داخل حقيبة سيدة أثناء الصلاة داخل المسجد بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من سيدة تفيد بسرقة مبلغ مالي من داخل الحقيبة الخاصة بها أثناء الصلاة داخل مسجد بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل حيث غافلت المجني عليها وقامت بسرقتها أثناء الصلاة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.