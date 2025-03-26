معرض ملابس مجاني لصالح الأيتام والأسر الأكثر احتياجًا في العاشر من رمضان

الأربعاء 26/مارس/2025 - 02:40 م

أقامت مؤسسة "بلاش نستغل بعض" لخدمة المجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في مدينة العاشر من رمضان، معرض الملابس الخيري تحت عنوان "هنفرح لفرحتك"، والذي يهدف إلى دعم الأيتام والأرامل والأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد محمد نبيل، مؤسس المؤسسة، أن المعرض يُقام سنويًا منذ تأسيسها، وذلك بهدف تخفيف العبء عن أهالي مدينة العاشر من رمضان. كما أن المؤسسة تسعى دائمًا لإدخال البهجة والفرحة على الأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأضاف نبيل أن فريق العمل يواصل جهوده ليلًا ونهارًا لتنظيم المعرض، بحيث يخرج بشكل يليق بالمستفيدين في المدينة.

يُقام المعرض داخل مقر المؤسسة ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من 25 رمضان، ويستهدف مختلف الأعمار من الأولاد والبنات. كما يتم توزيع الألعاب والشوكولاتة مع الملابس لإدخال السعادة والفرحة على الأطفال، حيث يسعد الفريق بتقديم الخدمة لهم. المعرض هذا العام يستهدف ألف طفل، ويسعى الفريق إلى زيادة عدد المستفيدين كل عام، داعين الله أن يتقبل الأعمال الصالحة.

وأشار محمد نبيل إلى أن المؤسسة تواصل تقديم الدعم والمساعدات طوال العام، حيث يستمر مطبخ الخير التابع لها في حملة إفطار صائم حتى نهاية الشهر الكريم، وقد بلغت أعداد الوجبات المقدمة في رمضان 2025 أكثر من عشرة آلاف وجبة.