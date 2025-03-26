تموين الفيوم: طرح كحك العيد بتخفيضات 30% في المنافذ التموينية والمخابز الأفرنجية

بدأت مديرية التموين في الفيوم بطرح كميات كبيرة من كحك العيد والبسكويت ومستلزماته داخل المعارض السلعية والفروع الاستهلاكية التابعة للوزارة، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 15% إلى 30% مقارنة بأسعار السوق المحلية، لتخفيف الأعباء على المواطنين مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

كما وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وكيل وزارة التموين في الفيوم، سامح شبل، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، مع رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، لمنع أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

و أكد سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفيوم، خلال جولة تفقدية على المعارض والمنافذ التموينية، أن الوزارة توفر كحك العيد والبسكويت ومستلزماته في 20 معرضا سلعيا و 65 شادرا و 9 سيارات متنقلة و 11 منفذ استهلاكيا تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة في الفيوم.

وأشار إلى أن كميات كحك العيد والبسكويت يتم طرحها بشكل يومي نظرًا لزيادة إقبال المواطنين على الشراء مع اقتراب العيد.

أوضح سامح شبل أن الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، توفر 4 أنواع من كحك العيد والبسكويت بأسعار مخفضة، وهي:

علبة زنة 1 كيلو بسعر 170 – 180 جنيها.

علبة زنة 1.5 كيلو بسعر 260 جنيها.

علبة زنة 2 كيلو مشكل بسعر 360 جنيها.

أضاف وكيل وزارة التموين في الفيوم، أنه تم الاتفاق مع كبرى السلاسل التجارية في المحافظة للمشاركة في مبادرة تخفيض أسعار كحك العيد للمستهلكين بمناسبة عيد الفطر المبارك، موضحا أن هذه المبادرة تحظى بدعم واسع من القطاع الخاص، إلى جانب تعاون الغرفة التجارية في الفيوم لطرح السلع بأسعار مخفضة من خلال أعضائها.

وأشار إلى أن 54 مخبز إفرنجي في الفيوم انضمت إلى المبادرة، حيث توفر كحك العيد والبسكويت بتخفيضات خاصة، وذلك ضمن خطتها لتنشيط المبيعات خلال موسم العيد، والتأكد من توفير كميات تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

أكد سامح شبل أن مديرية التموين في الفيوم بدأت تنفيذ خطة استعدادات عيد الفطر من خلال إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمديرية و الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية، خاصة اللحوم والسلع الغذائية. و التأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها و متابعة تنفيذ التخفيضات المعلنة وضبط أي مخالفات في الأسعار، وذلك لضمان استقرار الحالة التموينية في منافذ صرف السلع التموينية.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضبط الأسواق، وتخفيف العبء على المواطنين خلال موسم الأعياد، وتوفير كحك العيد والبسكويت بأسعار مناسبة لجميع الفئات.