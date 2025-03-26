الكشف على 566 حالة خلال قافلة طبية بمركز شباب الزهراء بـ"طود الأقصر".. صور

اختتمت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال القافلة العلاجية المقامة بمركز شباب الزهراء بنجع الوحدة بإدارة الطود، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتكثيف أعمال القوافل الطبية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.

مدير صحة الأقصر

وأوضح الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم الكشف على ٥٦٦ حالة فى التخصصات الطبية المختلفة، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية العلاجية تنفذ ضمن خطة المنظومة الصحية التي تعتمد علي انتقال الخدمة الطبية للقري والمناطق المحرومة بشكل أسبوعي بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال قافلة مركز شباب الزهراء بالطود

وكان وكيل وزارة الصحة بالأقصر، قد أجرى جولة تفقدية لللمرور علي القافلة العلاجية المقامة بمركز شباب الزهراء بنجع الوحدة بإدارة الطود، حيث تابع وكيل صحة الأقصر أعمال القافلة للاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة بها، موضحًا أن القافلة تقام لمدة يومين وذلك بمتابعة منسق عام القوافل العلاجية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن إطلاق 123 قافلة طبية شاملة للمواطنين «بالمجان» بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن تواجدهم بالمحافظات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية تضم تخصصات الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، موضحًا أنه تم إعلان مواعيد إطلاق القوافل الطبية وأماكن تمركزها، من خلال نشرها بالتفصيل بشكل دورى على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

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