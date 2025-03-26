محافظ بني سويف يفتتح الوحدة الصحية بالحي الرابع ضمن احتفالات العيد القومي

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الوحدة الصحية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ضمن برنامج افتتاحات المشروعات التنموية بمناسبة العيد القومي للمحافظة لعام 2025، وذلك في إطار جهود جهود تدعيم مستوى الخدمات الصحية بالمناطق الجديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتضم الوحدة الصحية عددًا من التخصصات والخدمات الطبية، منها: عيادة طب الأسرة، عيادة الأسنان، عيادة تنظيم الأسرة، خدمة التطعيمات، الصيدلية، العلاج الطبيعي، معمل الدم ومعمل المتوطنة، بالإضافة إلى تقديم جميع المبادرات الرئاسية، وخدمات فحص الزواج، ومتابعة الأطفال والحوامل، وجميع خدمات الرعاية الأولية.

وأكد المحافظ، أن افتتاح هذه الوحدة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة، خاصة في المناطق الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتوسيع نطاق الخدمات الصحية لتلبية احتياجات المواطنين يالشكل المطلوب.

ووجّه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة من خلال مديرية الصحة لضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية بالوحدة وتحقيق الاستفادة القصوى منها لسكان المنطقة.

من جانبها، أكدت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، أن الوزارة تدعم المشروع بشكل كامل، مشيدة بالدعم المستمر من محافظ بني سويف في دفع جهود تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة والارتقاء بمستوى الأداء في المنشآت الصحية.

شهد الافتتاح حضور: النائب محمد رجب، عضو مجلس النواب، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة.، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، بالإضافة إلى عدد من قيادات الصحة والتنفيذيين