الزراعة تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك.. منع التعديات على الأراضي وتكثيف الرقابة على المجازر.. وإستمرار العمل بالإدارات الخدمية

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قطاعات الوزارة الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك وتشغيل الطوارئ ومتابعة ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية من قبل مديري مديريات الزراعة فى المحافظات والادارة المركزية لحماية الأراضي واتخاذ اللازم لرصد أى مخالفة فى مهدها والازالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ،بما في ذلك الوقف المؤقت لدعم الاسمدة على كامل حيازة المتعدي وكذلك دعم السلع التموينية لحين ازالة اسباب المخالفة وعودة الارض لطبيعتها الزراعية.

وشدد وزير الزراعة، على استمرار العمل بالمعامل التابعة للوزارة "المبيدات والعفن البنى وصحة الحيوان " لخدمة المواطنين والمصدرين وكذلك الإدارة المركزية للحجر الزراعي ومفتشي الحجر في الموانئ والمطارات والمنافذ لضمان عدم تأخير أى شحنات تصديرية أو الافراج عن الواردات وفحص السلع الإستراتيجية.

وأصدر وزير الزراعة، توجيهاته أيضا إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على المجازر ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والألبان ومنتجاتها والمرور كل فى نطاقه والمتابعة لضمان سلامة الغذاء ذات الاصل الحيواني حفاظا على صحة المواطنين وبالتنسيق مع كل الأجهزة ذات الصلة.

كما وجه "فاروق" المسئولين عن المنافذ بإستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية وضمان جودتها خلال فترة الأعياد، وكذلك استمرار اصدار الارشادات الفنية للمزراعين من خلال الادوات والتطبيقات المتاحة ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح مع اقتراب موسم حصاده بالإضافة إلى استمرار متابعة شحن برامج الاسمدة من المصانع للجمعيات الزراعية.

وأكد وزير الزراعة، على مسئولى التقاوى مواصلة العمل في محطات الغربلة على مستوى الجمهورية لضمان عدم وجود قصور فى توزيع التقاوى خاصة القطن والارز والذرة على المزراعين فى وقت مبكر وقبل بداية موسم الزراعة.

وعلى مديري مديريات الزراعة متابعة بداية موسم حصاد القمح في بعض المحافظات وذلك لتسهيل إجراءات توريد المحصول إلى الشوان والصوامع التابعة لوزارة التموين.

كما يستمر العمل في المتحف الزراعي خلال اجازة العيد لتسليم العارضين والمشاركين فى معرض زهور الربيع المواقع الخاصة بهم استعدادا لانطلاق المعرض عقب اجازه العيد في الثانى عشر من ابريل القادم.

ووجه وزير الزراعة بتشكيل غرفة الطوارئ بالإدارات الخدمية والمديريات ولجنة لتلقى الشكاوى والتنسيق مع المسئولين لحل المشكلات والاستجابة والتفاعل فورا مع شكاوى المواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك.