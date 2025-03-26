محافظ بني سويف يفتتح عددا من مشروعات رصف وتبليط الشوارع ضمن احتفالات العيد القومي

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من مشروعات رصف وتبليط الشوارع، التي تم تنفيذها ضمن خطة المحافظة لهذا العام، وذلك في إطار برنامج افتتاحات العيد القومي 2025، والتي تستهدف تحسين البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق داخل مدينة بني سويف ومراكزها المختلفة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشملت الأعمال المدرجة ضمن خطة هذا العام: تبليط أكثر من 120 شارعًا وحارة داخل مدينة بني سويف بالإنترلوك، وذلك في ثماني مناطق رئيسية، منها: منطقة البشري، منطقة المرماح وتفرعات شارع أحمد حجازي، منطقة الجزيرة، منطقة الروضة، منطقة الديري، منطقة الحمرايا، والمنطقة خلف الرقابة الإدارية. كما تم الانتهاء من بعض الشوارع الرئيسية مثل شارع كمال هاشم وعدد من الشوارع بالحمرايا، فيما يجري العمل على أكثر من 50 شارعًا إضافيًا بالمدينة.

أما على مستوى المراكز، فقد تضمنت خطة هذا العام تنفيذ 205 مشروعات لرصف الطرق والشوارع، بإجمالي أطوال بلغت 68 كم، وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 297 مليون جنيه، وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، خلال الافتتاح، أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجهات القيادة السياسية لمواصلة جهود تحسين مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، مشيرا إلى أن مشروعات الطرق والرصف تمثل أحد أهم محاور التنمية التي تحرص الدولة على تنفيذها في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن بني سويف شهدت طفرة كبيرة في تطوير شبكات الطرق الداخلية وتحسين كفاءة الشوارع، مما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتقليل معدلات الحوادث ودفع جهود المحافظة التنموية.

من جانبه، أشار المهندس ناصر فراج، وكيل وزارة النقل، إلى أن التوسع في استخدام بلاط الإنترلوك يأتي كحل مناسب لرفع كفاءة الشوارع الجانبية، بالإضافة إلى الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل تكاليف الرصف، مع ضمان الوصول إلى المناطق والشوارع الضيقة التي لا يمكن رصفها بالأسفلت.

شهد الافتتاح حضور النائب محمد رجب، عضو مجلس النواب، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية.