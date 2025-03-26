هدى الأتربي عن دورها في "العتاولة 2": رسالة للفتيات الباحثات عن الشهرة والثراء السريع

تحدثت الفنانة هدى الإتربي، عن شخصية "دينا" التي قدمتها بمسلسل "العتاولة ٢" الذي ينافس في موسم دراما رمضان ٢٠٢٥.

وقالت هدى الإتربي، في بيان صحفي، إن دورها في مسلسل "العتاولة ٢" مختلف تماما عن شخصيتها الحقيقية.

وأضافت، أن شخصيتها بالعمل حملت رسائل موجهة للناس بشكل عام والفتيات بشكل خاص الذين يبحثون عن الشهرة والثراء السريع الذي يجعلهم أحيانا يقعون ضحايا شبكات مشبوهة تبتزهم وتقوم باستغلالهم من أجل هدف غير أخلاقي أو شيء يحمل ضررا للمجتمع.

مسلسل "العتاولة ٢" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، هدى الاتربي، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.