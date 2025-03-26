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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى محمد يقدم اعتذارا رسميا لحسام حسن والجهاز الفني

مصطفى محمد
مصطفى محمد
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علق اللاعب مصطفي محمد لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق نانت الفرنسي، على ازمته الأخيرة  مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر، عقب خروجه من أرضية ملعب المباراة.
حيث قدم مصطفى محمد أعتذاره للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، وللجماهير المصرية عما بدر منه، وذلك حسبما نشر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "اكس"، قائلاً: "للتوضيح، أنا لم أقصد الإساءه أو التطاول على أي أحد من الجهاز الفني للمنتخب او الجمهور العزيز وأقدم
إعتذاري عن هذا الموقف غير المقصود".

وكان حسام حسن، المدير الفني للفراعنه، قد هدد مصطفى محمد ، باتخاذ قرار صارم ضده، حال عدم الالتزام.

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