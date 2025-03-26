أبو الغيط يدين القصف الإسرائيلي على درعا ويطالب بتحرك دولي لوقف العدوان

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف قرية كويا بريف درعا الغربي، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين الأبرياء.

وأكد أبو الغيط، عبر المتحدث الرسمي باسمه جمال رشدي، رفض الجامعة القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، معتبرًا أنها انتهاك صارخ لسيادة سوريا ومحاولة لاستغلال المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد لتمزيق أراضيها وتأجيج الصراعات.

وشدد أبو الغيط على أن مجلس الأمن مطالب بالتحرك العاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي غير المبرر، وإلزام تل أبيب باحترام القانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

كما دعا المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف صارمة لردع السلوك الإسرائيلي العدواني تجاه دول وشعوب المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة هذه الانتهاكات، مؤكدة دعمها لوحدة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.