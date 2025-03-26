التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح التصريح بدفن جثة كهربائي لقي مصرعه متأثرا بإصابته إثر حادث تصادم بين دراجة نارية "تروسيكل" وسيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى نزلة الصنافين السعديين نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من مامور مركز شرطة مني القمح يفيد بورد إشارة من مستشفى السعديين بوصول "محمد ن ع " 21 عاما كهربائي جثة هامدة متأثرا بإصابته.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.