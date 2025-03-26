بنك القاهرة يشارك فعاليات مبادرة "الشمول المالي للمرأة" بمزايا وعروض حصرية

أعلن بنك القاهرة عن مشاركته في مبادرة البنك المركزي المصري، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الممتدة من 8 إلى 31 مارس، عبر تقديم مجموعة من المزايا والإعفاءات المصرفية الخاصة بالسيدات، دعمًا لتعزيز الشمول المالي.

وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من إيمانه بدور المرأة في المجتمع، وحرصه على توفير حلول مالية تلبي احتياجاتها، إلى جانب دعم النماذج النسائية الناجحة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي.

وخلال الحملة، يطرح بنك القاهرة عروضًا حصرية تشمل فتح حساب "وفر" مجانًا وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا للعملاء الجدد والقائمين.

كما يتيح البنك للسيدات فرصة فتح حساب "بُكرة" مجانًا، والذي يتميز بخيارات ادخار مرنة تبدأ من 100 جنيه دون حد أقصى، وبفترات تتراوح بين سنة و10 سنوات، إلى جانب إمكانية التأمين، مما يتيح للمرأة وسيلة آمنة وفعالة لإدارة مدخراتها.

وفي إطار دعمه للمرأة، يقدم البنك خصمًا بنسبة 25% على المصاريف الإدارية للقروض الشخصية والقروض متناهية الصغر للعملاء الجدد من السيدات، حيث تستحوذ المرأة على 45% من حسابات الشمول المالي، و35% من محفظة بنك القاهرة في تمويل المشروعات متناهية الصغر، التي تغطي مختلف الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية.

كما يحرص البنك على تعزيز التوعية المالية من خلال التواجد في عدة محافظات، مستهدفًا فئات الشمول المالي من السيدات والشباب، لتعريفهم بأهمية الخدمات المصرفية ودورها في تحقيق الاستقلال المالي.