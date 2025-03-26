محمد مختار جمعة: مانع الزكاة عقابه عظيم وهو كبيرة من الكبائر| فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إنه من المعلوم أركان الإسلام خمسة، مشيرًا إلى أن الزكاة تعتبر ركنا كالصلاة والصيام، مستشهدًا بكلام سيدنا أبو بكر الصديق الذي كان يقول: "والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لقاتلتم عليه".

وأضاف خلال تقديمه لبرنامجه "الصراط المستقيم" على فضائية "تن"، أن من صام وصلى ولم يؤدِ الزكاة ما اكتمل إسلامه، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم".

وأكد وزير الأوقاف السابق، أن مانع الزكاة عقابه عظيم وهو كبيرة من الكبائر ومن لم يؤدِ زكاة ماله هو كتارك الصلاة وكمن أفطر في رمضان سواء بسواء.