مهرجان SITFY-Georgia يكرم ليلى خوريتي وزوراب كيبشيده في دورته الأولى

أعلن مهرجان SITFY-Georgia، مكرمين دورته الأولى برئاسة المخرج مازن الغرباوي، التي من المقرر انطلاقها في الفترة من 2 إلى 6 ابريل في العاصمة تبليسي، وتأتي هذه المبادرة ثمرة جهود المخرج مازن الغرباوي.

ومن المكرمين في الدورة الأولى: الفنانة ليلى خوريتي التي ولدت في تبليسي في 31 اغسطس 1961، وتخرجت من معهد شوتا روستافيلي الحكومي للمسرح ، كلية الدراما ، وهي متخصصة في التمثيل المسرحي والسينمائي منذ عام 1982 ، عملت كممثلة في مسرح كونستانتين جامساخورديا الحكومي للدراما بسوخومي وعملت كممثلة في المسرح الملكي للمنطقة، مسرح فاكي للطابق السفلي، مسرح ساندرو اخميتيلي الحكومي للدراما ، مسرح الحرية، المسرح الأدبي، مسرح الياوني، واستوديو إيروسي منجغالادزه "مسرح الإذاعة" وغيرها.

قدمت ليلى خوريتي، العديد من الأدوار في الكثير من العروض المسرحية "تاجر البندقية" لشكسبير، وإخراج د. أليكسيدزه، نانو فوراكيشفيلي، "الحضيض" لمكسيم جوركي، وإخراج سيخاروليدزه، "الخيانة" للمخرج د. اندغولادزه، مسرحية "الزائر" لج . ب . بريستلي، وإخراج ديفيد ساكفارليدزه، "القبرة" جان أنويل، "النورس" لتشيخوف، وإخراج كفتارادزه، وغيرها من الأعمال العالمية المتميزة.

حصلت ليلى خوريتي على العديد من الجوائز والتكريمات ومنها جائزة جيورجي شارفاشيدزه، جائزة فيريكو أنجابانيدزه، بالإضافة إلى تكريم إنجازاتها الفنية عموما افضل ممثلة للعام - عن الدراما الفردية عن " الصوت البشري " ل ج. كوكتو وغيرها.

كما يكرم المهرجان الفنان زوراب كيبشيدزه، وهو ممثل مسرحي وسينمائي جورجي درس تحت إشراف ديمتري أليكسيدزه وميخائيل تومانيشفيلي في معهد شوتا روستافيلي المسرحي في تبليسي ، ثم درس تحت إشراف سيرجي جيراسيموف وتامارا ماكاروفا في معهد موسكو للسينما عمل كممثل في مسرح تومانيشفيلي للممثلين السينمائيين منذ عام 1978 ، عمل كممثل في مسرح كوتي مارجانيشفيلي الحكومي للدراما منذ عام 1998 .شارك في العديد من الإنتاجات المسرحية منها على سبيل المثال مسرح تومانيشفيلي " استشهاد الملكة " اخراج نوجزار باجراتيوني- جروزينسكي، دافيت كلديا شفيلي " خنازير باكولا" إخراج ميخائيل تومانيشفيلي، جان باتيست موليير " دون جوان " إخراج ميخائيل تومانيشفيلي، تينيسي ويليامز " كامينو ريال " إخراج هيلاري وود.

وأيضا "الملك لير " لوليام شكسبير وإخراج زوراب جيسادزه، مسرح سوخومي الحكومي للدراما يوجين يونيسكو " وحيد القرن " إخراج زوراب جيتسادزه وظهر في أكثر من مئة فيلم منها " ماتسي خفيتيا " اخراج جورجي شينجيليا، " عندما تزهر اللوز" إخراج لانا غوغوبيرديدزه، " الصناديق " إخراج بيدزينا تشخيدزه، " أرض الأجداد " اخراج جيجا لورتكبيانيدزه، جيولي تشوخونيليده، " الجزيرة الخضراء من الأمل " إخراج عمر جفاساليا، " رحلة الملحن الشاب " إخراج جيورجي شينجيليا، " شجرة عيد الميلاد النايلون " إخراج ريزو إيسادزه، " موت اورفيوس " إخراج جيورجي شينجيليا وحصل على العديد من التكريمات والجوائز ومنها ، الجائزة الكبرى عن " دون جوان " إخراج ميخائيل تومانيشفيلي، الجائزة الكبرى لمهرجان المسرح الدولي ، " القناع الذهبي " عن الأب إخراج تيمور تشخيدزه، الجائزة الرئيسية لأكاديمية الفيلم الروسي " نيكا" عن " زمن الرقص " ، أفضل ممثل للعام عن مسرحية " الملك لير " جائزة جمعية المسرح الجورجي، كما حصل على جائزة ميخائيل تومانيشفيلي / جائزة جمعية المسرح الجورجي لمساهمته في المسرح الجورجي.