الاحتلال يجبر عائلات فلسطينية على النزوح قسرًا

يواصل الاحتلال الاسرائيلي، بنجاح تام في مناطق عديد من قطاع غزة على الهجرة قسرا إلى مناطق أخرى، وثلاث مرات من مناطق في مدينة غزة.

اعترف بالاعتراف عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، "الموجودين في أحياء الزيتون الغربي، وتل الهوا، والشيخ عجلين، بالأصل، والانتقال بشكل فوري جنوبا، عبر شارع الرشيد إلى جنوب وادي غزة، في مراكز الإيواء المعروفة.

وتتفتقر إلى مساحة "المنطقة الإنسانية" إلى المعرفة البشرية، ولاتختار فيها مياه، ولا مرافق خدماتية، ولهذا السببتا مناطق غير مؤهولة، وشهدت أزمات صحية وبيئية، وتنتشر فيها الأمراض، والبئة.

وتجد النازحة صعوبات جمة في نقل الخطوط والرضا، واحتياجاتهم الأساسية، خاصة أن الحظر يمنع الحظر بالمركبات.

