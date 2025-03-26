للعام الثالث عشر على التوالي.. الجونة تستعد لاستضافة بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA

تستعد مدينة الجونة، المدينة المتكاملة والمستدامة بمحافظة البحر الأحمر، لاستضافة النسخة الثالثة عشرة من "بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA"، والتي ستنعقد في الفترة من 12 إلى 18 أبريل المقبل بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات، والتى تشهد النسخة الثالثة عشرة مشاركة 64 لاعبًا ولاعبة من 20 دولة.

وتستمر ievents المؤسسة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش، على تنظيم وإدارة النسخة الثالثة عشرة، ترسيخاً لريادتها في قيادة ساحة الاسكواش في مصر منذ ذلك الحين.

وتعد البطولة واحدة من أهم المحطات السنوية لمحترفي اللعبة وجماهيرها حول العالم.

تُقام البطولة برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. وبدعم الراعي الرسمي للبطولة البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، الداعم الرئيسي لرياضة الاسكواش في مصر.

تُعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش إحدى أبرز البطولات البلاتينية التابعة للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، بل وتُصنف ضمن الثماني الأكبر عالميًا، مما يجعلها محط أنظار عشاق ومحترفي اللعبة من جميع أنحاء العالم.

تستقطب النسخة الثالثة عشرة نخبة من أفضل اللاعبين، يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 400 ألف دولار، في أجواء تنافسية وحماسية تجسد الطابع الفريد لمدينة الجونة.



يأتي هذا استمرارًا للنجاح الذي حققته البطولة في نسختها الثانية عشرة عام 2024، والتي شهدت تتويج النجمين علي فرج ونوران جوهر، مما يعزز مكانتها كإحدى أهم المحطات في أجندة الاسكواش العالمية.

