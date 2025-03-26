إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أعلى الدائري بشبرا الخيمة

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص أعلى الدائري بشبرا الخيمة حيث جرى نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم أعلى الدائري قبل نزلة أم بيومي أسفل الطريق الحر اتجاه الهرم، أسفر عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى قليوب التخصصي.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين وصول 7 مصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي مصابين بسحجات وكدمات ومازالوا تحت الفحص، وجرى استقبال جميع الحالات وعمل الاسعافات اللازمة.

تمكنت أجهزة المرور من رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.