ads
الأربعاء 26 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أعلى الدائري بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص أعلى الدائري بشبرا الخيمة حيث جرى نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم أعلى الدائري قبل نزلة أم بيومي أسفل الطريق الحر اتجاه الهرم، أسفر عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى قليوب التخصصي.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين وصول 7 مصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي مصابين بسحجات وكدمات ومازالوا تحت الفحص، وجرى استقبال جميع الحالات وعمل الاسعافات اللازمة.

تمكنت أجهزة المرور من رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

أجهزة الأمن بالقليوبية إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم تصادم سيارة ميكروباص حادث تصادم سيارة ميكروباص