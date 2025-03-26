استعدادًا لعيد الفطر.. شن حملات بيطرية لمراقبة الأسواق في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد بمديرية الطب البيطري بالبحيرة واستمرار تواجد فريق غرفة العمليات بالمديرية طوال أيام عيد الفطر المبارك لتلقي أي شكاوى أو حالات اشتباه بأي أمراض أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحال الجزارة والأسواق واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها مع وجود نوبتجيات بالإدارات البيطرية بالمراكز تعمل على مدار اليوم.

وقامت مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم باتخاذ عدة إجراءات للاستعداد لعيد الفطر المبارك منها استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة مع تواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد، التأكد من صلاحية الأختام بالمجازر والعمل على إصلاح أي أعطال بها فوراً من خلال لجنة مختصة مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض ما يستهلك من مخازن المديرية، تكثيف الحملات على محلات الأسماك سواء الطازجة، المجمدة، المدخنة أو المملحة، قيام مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصة (التموين - مباحث التموين -

الشرطة) بمراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، قيام لجان تفتيش ومتابعة مشتركة بالمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توفر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأعلن مدير مديرية الطب البيطري، عن تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة مع متابعة كافة الأعمال الأخرى، التنبيه على مديري الإدارات البيطرية كلا بدائرة مركزة بالإشراف على جميع الأعمال بصفة شخصية.

إزالة 23 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة كافة أشكال التعديات بحزم وقوة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ25 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مؤكدة على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإزالة المعوقات وتوفير التسهيلات اللازمة، لضمان تحقيق المستهدف وفق الجدول الزمني المحدد.

وأسفرت حملات الإزالة التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، أمس الثلاثاء عن إزالة 23 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة على مساحة 616 متر مربع ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الثانية 422 حالة إزالة على مساحة إجمالية بلغت 16697 متر مربع.

جدير بالذكر أن الموجة الــ 25 يتم تنفيذها على 3 مراحل، كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وتلتها المرحلة الثانية والتي يجري تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.