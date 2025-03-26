المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتوقع انتعاش مبيعات الأجهزة الكهربائية في السوق المصري

الأربعاء 26/مارس/2025 - 01:49 م

قال المهندس محمد فتحي، عضو غرفة الصناعات الهندسية، وعضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن عروض التقسيط والخصومات وتخفيضات الأسعار التي أقرتها الشركات المصرية، تدعم عمليات الشراء وتنشيط سوق الأجهزة في مصر وإنهاء حالة الركود التي يشهدها منذ أكثر من عام.

وأوضح عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، أن عروض التقسيط والتخفيضات والخصومات المختلفة في السوق المصري، تساعد المستهلكين على شراء الأجهزة اللازمة وسدادها على فترات طويلة ومناسبة، وهو ما يبحث عنه معظم المواطنين الآن.

وأشار فتحي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن انتشار أفرع شركات الأجهزة الكهربائية في أنحاء الجمهورية، مع عروض التقسيط الحالية، يعزز دورة الشراء ومبيعات الأجهزة الكهربائية.

ولفت إلى أن معظم الأسر التي تبحث عن تجهيز العرائس في الوقت الحالي، تبحث عن عروض التقسيط لشراء الأجهزة اللازمة والدفع على عدة أشهر، خاصة مع دخول موسم الأعياد.

وتوقع فتحي، تحسن مبيعات الأجهزة الكهربائية في السوق المصري، مع استقرار الاقتصاد المصري، وتوجه الحكومة لزيادة المرتبات والمعاشات.

وذكر أنه تم إطلاق أقوى عروض في مصر، على الأجهزة الكهربائية خلال العام الحالي 2025، بداية من طرح خصومات على مشتريات الثلاجات والبوتاجازات، وحتى التقسيط بدون فوائد على فترات بين 6-24 شهرا، من أجل تنشيط السوق المصري، وتوفير أكبر بدائل أمام المستهلكين.

وكشف عن أتاحة عروض استثنائية خلال الشهر الحالي، تشمل توفير أجهزة كهربائية بأفضل أسعار في السوق المصري، وأنظمة تقسيط بدون فوائد، بالتعاون مع مجموعه من أكبر البنوك وشركات التمويل في مصر.

كما يمكن شراء الأجهزة الكهربائية للعملاء، بدون مقدم أو مصاريف إدارية وبدون فوائد، وكذلك شراء الأجهزة الكهربائية بالتقسيط بنفس عروض الكاش، وبدون فوائد أيضا، عبر أفرع الشركة في مصر، وكذلك تتيح عروض للكاش باك على الثلاجات والبوتاجازات.