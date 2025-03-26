ads
الأربعاء 26 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة: رفع درجة الاستعداد بقطاع النظافة لاستقبال عيد الفطر

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برفع درجة الاستعداد في جميع قطاعات النظافة والتجميل على مستوى أحياء ومراكز المحافظة والعمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك.
واطلع محافظ الجيزة على خطة واستعدادات هيئة النظافة والتجميل خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتي تضمنت تكليف العمال والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش ومجمع القمامة ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية والبراجيل وكرداسة بالعمل طوال أيام العيد بنظام الورديات لضمان استمرارية الخدمة وعدم تأثرها . 
وشدد محافظ الجيزة على ضرورة استمرار أعمال النظافة العامة بالطرق والمحاور والمساجد وأماكن دور العبادة وساحات الصلاة ومحيطها بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات إلى جانب تكليف الشركات المسؤولة عن أعمال النظافة بالمتابعة المستمرة لجهود جمع ورفع ونقل المخلفات لضمان كفاءة منظومة النظافة .
وأشار تقرير هيئة النظافة الذي اطلع عليه محافظ الجيزة إلى أنه تم تجهيز حملات وفرق عمل متخصصة لتنظيف ساحات الصلاة ورفع المخلفات مع توفير أكياس قمامة لتوزيعها على رواد حديقة سفاري والمنطقة الأثرية بالهرم الي جانب التنسيق مع الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة لتجهيز سيارات مياه وشفط لرفع كفاءة النظافة بالمنطقة الأثرية.
ووجه النجار بتجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء في الشوارع والميادين وكورنيش النيل، بالإضافة إلى تجهيز حملة مركزية للطوارئ تضم فرق العمل وعدد 20 معدة نظافة متنوعة المهام للتعامل مع أي أزمات أو طوارئ قد تطرأ خلال فترة العيد وأي تجمعات للمخلفات يتم رصدها إلى جانب حملات المتابعة الدورية.
ومن جانبه أوضح اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية في هيئة النظافة والتجميل تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها مع تخصيص الرقم (37486984) للتواصل المباشر مع المواطنين.

محافظ الجيزة درجة الاستعداد بقطاع النظافة لاستقبال عيد الفطر المبارك انتظام تواجد العمال والسائقين والمشرفين بالنظافة طوال إجازة العيد إجازة العيد تجهيز حملة مركزية للطوارئ توفير أكياس قمامة لتوزيعها على رواد الحدائق