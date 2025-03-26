محافظ الجيزة: رفع درجة الاستعداد بقطاع النظافة لاستقبال عيد الفطر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برفع درجة الاستعداد في جميع قطاعات النظافة والتجميل على مستوى أحياء ومراكز المحافظة والعمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك.

واطلع محافظ الجيزة على خطة واستعدادات هيئة النظافة والتجميل خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتي تضمنت تكليف العمال والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش ومجمع القمامة ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية والبراجيل وكرداسة بالعمل طوال أيام العيد بنظام الورديات لضمان استمرارية الخدمة وعدم تأثرها .

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة استمرار أعمال النظافة العامة بالطرق والمحاور والمساجد وأماكن دور العبادة وساحات الصلاة ومحيطها بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات إلى جانب تكليف الشركات المسؤولة عن أعمال النظافة بالمتابعة المستمرة لجهود جمع ورفع ونقل المخلفات لضمان كفاءة منظومة النظافة .

وأشار تقرير هيئة النظافة الذي اطلع عليه محافظ الجيزة إلى أنه تم تجهيز حملات وفرق عمل متخصصة لتنظيف ساحات الصلاة ورفع المخلفات مع توفير أكياس قمامة لتوزيعها على رواد حديقة سفاري والمنطقة الأثرية بالهرم الي جانب التنسيق مع الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة لتجهيز سيارات مياه وشفط لرفع كفاءة النظافة بالمنطقة الأثرية.

ووجه النجار بتجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء في الشوارع والميادين وكورنيش النيل، بالإضافة إلى تجهيز حملة مركزية للطوارئ تضم فرق العمل وعدد 20 معدة نظافة متنوعة المهام للتعامل مع أي أزمات أو طوارئ قد تطرأ خلال فترة العيد وأي تجمعات للمخلفات يتم رصدها إلى جانب حملات المتابعة الدورية.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية في هيئة النظافة والتجميل تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها مع تخصيص الرقم (37486984) للتواصل المباشر مع المواطنين.