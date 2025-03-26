رئيس الأوبرا يشهد ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم ويسلم كأس البطولة

سلم الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية كأس بطولة الدورة الرمضانية لكرة القدم التي أقيمت لإدارات الأوبرا وفاز بها بركلات الترجيح فريق الإدارة الهندسية بعد مباراة قوية جمعته بفريق إدارة الخدمات الفنية.

جاءت الدورة الرمضانية لكرة القدم في إطار النشاط الرياضي الذي يتم تنظيمه للعاملين بهدف تعزيز الروابط بينهم من خلال الأنشطة الرياضية التي تسهم في نشر قيم التعاون والتنافس الإيجابي بما ينعكس على الأداء العام داخل المؤسسة.

وكانت المباراة النهائية قد شهدها كل من الكابتن أيمن نادي المدير الفني والمشرف العام على النشاط الرياضي، أسامة أحمد رئيس النشاط الرياضي، سيد سليمان سكرتير عام اللجنة الرياضية، محمد عبد الفتاح نائب رئيس اللجنة الرياضية، وليد شقوير المدير العام المالي ومحمود سامي المشرف المالي، كما شارك في تنظيم البطولة كل من أيمن الحناوي وياسمين هشام اللذان أسهما في تنسيق فعاليات الدورة بنجاح.