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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الجمعة.. ليلة في حب كوكب الشرق لمواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى العربية

ام كلثوم
ام كلثوم
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تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام الليلة الرابعة فى حب كوكب الشرق أم كلثوم لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر بمصاحبة التخت الشرقى قيادة الفنان إيهاب عباس وذلك فى التاسعة والنصف مساء الجمعة ٢٨ مارس بمعهد الموسيقى العربية .
يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الخالدة التى أبدعها كبار الملحنين لكوكب الشرق منها جددت حبك - أروح لمين لـ رياض السنباطي ، دارت الأيام لـ محمد عبد الوهاب ، حلم لـ زكريا أحمد .. أداء الواعدين ملك جوهر ، ملك سعيد، لاما حازم  ونهى المصرى .

الجدير بالذكر أن دار الأوبرا أعدت مجموعة من الفعاليات  بمناسبة ذكرى رحيل أم كلثوم تأتى بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية .

الدكتور علاء عبد السلام التاريخ الفني الموسيقى العربية تنمية المواهب سيدة الغناء العربي ذكرى رحيل ام كلثوم