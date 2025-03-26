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الأربعاء 26 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان عدد من الأحياء في غزة

جيش الاحتلال يصدر
جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء منازل الفلسطينيين
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أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان عدد من الأحياء في مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الأربعاء.

وطالب جيش الاحتلال سكان أحياء الزيتون الغربي وتل الهوى والشيخ عجلين والرمال الجنوبي بالنزوح صوب جنوب وادي غزة.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن استشهاد 39 فلسطينيًا وإصابة 124 آخرين جراء غارات الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة، مضيفة: "أن هناك 830 شهيدا و1787 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة".

فيما أكدت الصحة الفلسطينية، أن هناك ارتفاع في أعداد الشهداء والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، حيث وصل عدد الشهداء إلى 50183 شهيدا و113828 مصابا منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.

جيش الاحتلال غزة القاهرة الاخبارية تل الهوي الصحة الفلسطينية