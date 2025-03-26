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الأربعاء 26 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة بني سويف توافق على عقد ورشة عمل حول آليات الحماية من الجرائم الإلكترونية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، جلسته رقم 243، على عقد ورشة عمل حول مخاطر إدراك الويب وآليات الحماية من الجرائم الإلكترونية بكلية الإعلام بالتعاون مع المراكز التابعة للقطاع.

حيت تتناول الندوة مفهوم الجريمة الإلكترونية وأنواعها وأشكالها، والعقوبات المترتبة على الجرائم الإلكترونية، وآليات الحماية على الإنترنت، وأماكن اللجوء عند التعرض لجريمة إلكترونية، فضلا عن التعريف بالقوانين التي تحمي من استخدامات الإنترنت وكيفية استغلال هذه التقنيات الحديثة والمتطورة بما هو مفيد.

وفي سياق منفصل وافق المجلس على عقد ندوة حول المبادرة الرئيسية "بداية جديدة" وتكريم المشاركين في المبادرة بإنتاج 10 أفلام وثائقية خاصة بالمبادرة.

الدكتور منصور حسن الجرائم الإلكترونية تقنيات الحديثة جامعة بني سويف ب