ختام قافلة رمضان بصحة لكل العيلة بالسويس

اختتمت فاعلية قافلة رمضان بصحة لكل العيلة “المتنقلة” بمحافظة السويس التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية والتي استمرت علي مدار ثلاثة أيام، انطلقت خلالها في عددًا من ميادين المحافظة

وأشار بيان صادر من الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، فريق التوعية الصحية والمبادرات قام بتقديم مئات الخدمات الطبية للمترددين عليها والتي شملت تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية ( قولون ورئة وبروستاتا وعنق رحم)،إضافة إلي الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات.

وقد شهدت القافلة تقديم خدمات الفحص المتقدم لمرضي السكري والضغط والقلب،حيث تم إجراء قياسات فورية للسكر التراكمي والدهون والاعتلال الكلوي.

فيما تم توجيه المواطنين بالتوجه لأقرب وحدة أو مركز طب أسرة لتلقي خدمات مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية كُلي،بالإضافة إلي قيام فريق التوعية والمبادرات الصحية بتقديم التوعية الصحية للمترددين ولاسيما لمرضي السكري والضغط

كما فريق رضاء المنتفعين بقياس مدى رضاء متلقي الخدمات عن مستوي الخدمه بالعيادة المتنقلة وقد عبر المواطنين عن رضاهم عن القوافل والمبادرات التي يجري تنفيذها ولاسيما منذ بداية شهر رمضان المبارك.

و استهلت القافلة أعمالها بميدان الإسعاف بالموشي ومسجد علي بن ابي طالب (الجامع الكبير) بحي فيصل في يومها الأول ثم الانطلاق لتقديم الخدمات لميدان الراحل أنور السادات (الترعه)،وختامًا ميدان الخضر بحي السويس ومدينة السادات بحي الأربعين.

من جانبه وجه الدكتور أحمد شفيق،مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس الشكر للفرق المشاركة بحملة رمضان بصحة لكل العيلة بجميع منشآت الهيئة، موجهًا ببذل المزيد من الجهود لنشر الوعي الصحي واستمرار الجهود لتقديم خدمات لائقة بأهالي السويس.

وفي سياق آخر تواصل فرق حملة رمضان بصحة لكل العيلة انتشارها بجميع أرجاء محافظة السويس لتنفيذ المسح الميداني للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة،إضافة لصرف الأدوية منزليًا لمستحقيها من مرضي الأمراض المزمنة من كبار السن،غير القادرين علي النزول لوحدات ومراكز طب الأسرة لصرف العلاج الشهري.

جديرًا للذكر بأن القافله تم تنفيذها بالتعاون بين إدارة التوعية والمبادرات وإدارة الرعاية الأولية وبمشاركة إدارة رضاء المنتفعين وبدعم من إدارات "المكتب الفني والشئون الهندسية والإدارية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس.

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