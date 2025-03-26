الداخلية تكشف تفاصيل فيديو طمس سيدة لوحات سيارتها المعدنية بالإسكندرية.. وضبط مرتكبة الواقعة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائدة سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية حال سيرها بمنطقة البيطاش بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدتها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية) ، بمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدتها.