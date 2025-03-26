جامعة القاهرة تطلق مسابقة طلابية بعنوان: "الدراما الهادفة..بالفن نرتقي"

أطلقت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مسابقة طلابية تحت عنوان " الدراما الهادفة...بالفن نرتقي"، وتستهدف تسليط الضوء على قضايا مجتمعية وإنسانية من خلال أعمال درامية قصيرة تدمج بين الفن والرسالة، وتقدم الرؤى التي تلامس قضايا المجتمع وتنشر الوعي وتعلي من القيم الأخلاقية النبيلة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن موضوعات المسابقة تتضمن كتابة سيناريو درامي قصير مدته 5-10 دقائق، أو أداء مشهد تمثيلي قصير من تأليف المشارك أو مستوحى من عمل هادف، أو إنتاج فيديو درامي قصير مدته من 3-5 دقائق.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن موضوعات المسابقة المقترحة اختيارية وتتضمن قصص الكفاح، ونتاج أعمال الخير، وبر الوالدين وأثره الإيجابي في الحياة، وجبر الخواطر وثماره، والاعتراف بفضل الآخرين، والتسامح وقبول الآخر، لافتًا إلى أن لجنة التحكيم بالمسابقة تضم نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين في مجالات الدراما والإعلام وعلم الاجتماع.

وأكد د.محمد سامى عبدالصادق حرص الجامعة على على دعم الأنشطة الفنية، إيمانًا منها بدور الفن في بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه، وتشجيعًا للمواهب الشابة على التعبير عن أفكارها وقضايا مجتمعها.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة حددت جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بحيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 10آلاف جنيه، والمركز الثانى 5 آلاف جنيه، والمركز الثالث 3 آلاف جنيه، إضافة إلى شهادات تقدير لكافة المشاركين المتميزين بالمسابقة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انه يشترط للتقدم للمسابقة أن يكون الطالب مقيدًا بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس، وأن يكون العمل المشارك أصليًا وغير منسوخ، ويُسمح بالمشاركة الفردية أو الجماعية حتى 4 أشخاص، مع ضرورة الالتزام بالمدة المحددة لكل فئة، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقدم للمسابقة 21 أبريل المقبل، وترسل المشاركات على فلاشه إلى مقر إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

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