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الأربعاء 26 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1050 شاحنة و400 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 576 شاحنة و395 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 474 شاحنة و5 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الأربعاء لاستقبال السفينتين أمل وANNA DORTHEA بينما تغادر السفينة الحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS، وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، كما تم تداول 5600 طن بضائع، 515 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، الحسين، آور وآيلة. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2 على متنها 320 سيارة بوزن 640 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2060 راكب بموانيها.

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