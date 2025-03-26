المخرج كريم الشناوي: الجمهور يستحق الإشادة وانتصر لمسلسل لام شمسية

أعرب المخرج كريم الشناوي عن سعادته بردود أفعال الجمهور، بعد عرض مسلسل "لام شمسية"، ومدى التفاعل الكبير من الجميع على العمل، والذي تم عرضه خلال النصف الثاني للموسم الرمضاني.

وتابع المخرج كريم الشناوي خلال استضافته في برنامج "تفاعلكم"، على قناة العربية، أن الجمهور في كل مرة يفاجئ الصناع ويثبت أنه يسعى ويبحث طوال الوقت عن العمل الجيد، عكس الصورة التي يظن البعض أن الجمهور آل إليها.

وأكد الشناوي أن مسلسل "لام شمسية"، عمل سيستمر ولن ينتهي بعد الموسم الرمضاني، لذلك لم نسعِ أن ننافس في سباق دراما، ولكن كانت الفكرة أن نقدم عمل يعيش مع الجمهور.

مسلسل لام "شمسية" بطولة أحمد السعدني، محمد شاهين، أمينة خليل، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، تأليف مريم ناعوم والإخراج كريم الشناوي.