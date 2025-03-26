غرفة الأخشاب: تطبيق إلكتروني جديد لدعم المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال

أشاد المهندس طارق حبشي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، بإصدار وزارة الصناعة تطبيقًا إلكترونيًا على الهاتف المحمول لخدمة ودعم المستثمرين وحل مشكلاتهم، معتبرًا ذلك "خطوة إيجابية" نحو تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد والمال عليهم.

وأكد رئيس الغرفة في تصريحات صحفية اليوم، أن أي مبادرة تساهم في توفير وقت وجهد ومال المستثمرين وأصحاب المصانع وتتيح لهم متابعة مشكلاتهم وطلباتهم عن بُعد، ستكون "أفضل بكثير"، مشيرًا إلى أن ذلك يضمن سير الأمور في مسارها الصحيح وعدم تعطلها بسبب أي شيء من الروتين.

وأكد أن مثل هذه الأمور تعمل علي توفير قناة تواصل مباشرة بين المستثمرين والوزارة، لتلقي الشكاوى والاستفسارات والطلبات، ومتابعة حل المشكلات التي تواجههم.

وشدد حبشي على أهمية أن تكون المنظومة على قدر عالٍ من التنظيم وأن يكون الموظفون مدربين على تفعيلها ومتابعة كل موضوع، حتى يتمكن المصنعون من الشعور بتأثيرها وفعاليتها.

أوضح رئيس الغرفة أن التطبيق سيسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين، حيث سيتمكنون من تقديم طلباتهم ومتابعتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الوزارة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.

وتابع حبشي حديثه ان هذا الاتجاه سيسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر، من خلال تسهيل التواصل بين المستثمرين والوزارة وتذليل العقبات التي تواجههم، مما سيجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ودعا حبشي المستثمرين إلى الاستفادة من التطبيق واستخدامه بشكل فعال.

وأعرب رئيس غرفة الأخشاب عن أمله في أن يكون التطبيق بداية لسلسلة من المبادرات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل حياة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر.