قنا تعلن جاهزية 3064 مسجدًا و100 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جاهزية مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك من خلال تجهيز 3064 مسجدًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، فضلاً عن تجهيز 100 ساحة لإقامة صلاة العيد، وذلك وفقًا لما أقرته تعليمات وزارة الأوقاف.

وفي هذا السياق، أوضح الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن الساحات التي تم تجهيزها لصلاة عيد الفطر المبارك تقع في مراكز الشباب وأفنية المدارس والأراضي الفضاء، مؤكدًا أن هذه الساحات أصبحت مستعدة لاستقبال المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الفطر لهذا العام.

كما أشار إلى أنه سيتم تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف في كل مسجد وساحة، لضمان سير الشعائر بالشكل المطلوب، مع الالتزام بالضوابط التي وضعتها الوزارة لأداء صلاة العيد.

وأضاف "يونس" بأنه سيتم فتح المساجد قبل موعد الصلاة بنصف ساعة، مع السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة أو صلاة القيام، كما سيتم السماح باصطحاب الأطفال إلى المساجد والساحات، بهدف إدخال البهجة والسرور عليهم احتفالًا بحلول عيد الفطر المبارك.