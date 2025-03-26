ضبط 8 لصوص ارتكبوا جرائم سرقات المساكن والسيارات بـ 15 مايو والزيتون

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط 8 لصوص لإرتكاب جرائم سرقات المساكن والسيارات بـ 15 مايو والزيتون .

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب , وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عامل خردة – مقيم بدائرة القسم).

كما ضبط 3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزيتون وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار) ، لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب , وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية ( مالك محل مصوغات ذهبية – مقيم بالقليوبية ).

كما ضبط (3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة بدر ، لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل الوحدات السكنية ، وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار - 3 جوال بداخلهم كمية من أسلاك الصواعد الكهربائية – الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب , وتم بإرشادهم ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية ( تاجر خردة – مقيم بأسيوط، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .