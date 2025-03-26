الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء وذروتها غدا الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم الأربعاء والخميس والجمعة، موضحة أن ذروة الارتفاع ستكون غدا الخميس .

واشارت الارصاد الى انه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة 33 درجة، أما جنوب الصعيد فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة اليوم إلى 36 درجة .

واوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الاربعاء، حيث يسود طقس حار نهارا على كافة الانحاء و طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم الاربعاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمي والصغرى 18 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمي والصغري 21 درجة.