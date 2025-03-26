ارتفاع سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

ارتفعت أسعار الحديد و الأسمنت في السوق المصري، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، مع تسجيل زيادات في أسعار بعض الشركات، وفقًا للبيانات المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 38,205 جنيهات، بزيادة قدرها 170 جنيها عن سعر أمس، بينما بلغ سعر طن حديد عز 40,176 جنيها، مسجلا ارتفاعا قدره 51 جنيها مقارنة بالأمس

وارتفع سعر طن الحديد الاستثماري إلى 38,205 جنيهات، بزيادة قدرها 170 جنيها عن سعر أمس، وزاد سعر طن حديد عز إلى 40,176 جنيها، مسجلا ارتفاعا قدره 51 جنيها مقارنة بالأمس.

واستقر سعر طن حديد السويس عند 38,300 جنيه، وسجل سعر طن حديد المراكبي نحو 36,400 جنيه، ووصل سعر طن حديد بشاي الي 38,300 جنيه، فيما استقر سعر طن حديد العشري عند 35,800 جنيه، وسجل سعر طن حديد المصريين 36,800 جنيه، وسجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 37000 جنيه.



أسعار الأسمنت اليوم في مصر

شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، تحركات جديدة مع تسجيل ارتفاع طفيف في سعر الأسمنت الرمادي، وفقًا لآخر البيانات المعلنة.

وجاءت الأسعار المعلنة للأسمنت اليوم في السوق المحلي على النحو التالي:

ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل 3,214 جنيها، بزيادة قدرها 25 جنيها مقارنة بسعر أمس، واستقر سعر طن أسمنت حلوان عند 3,350 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت الشركة العربية نحو 2,000 جنيه.

وبلغ سعر طن أسمنت العسكري نحو 3,300 جنيه، ووصل سعر طن أسمنت السويس إلى 3,370 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت النصر نحو 3260 جنيهًا

وسجل سعر طن أسمنت الواحة" المخلوط" نحو 2420 جنيهًا، كما وصل سعر طن أسمنت أهل مصر" المخلوط" إلى 2470 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

بلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض نحو 4140 جنيهًا، وسجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4120 جنيهًا، فيما بلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء نحو 4000 جنيه.