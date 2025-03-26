السيسي: تماسك الشعب المصري وصموده خلال الظروف الصعبة يثبت قوته

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره العميق واحترامه للشعب المصري، مشيدًا بصموده وتماسكه خلال الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة ومصر.

وقال الرئيس، خلال كلمته في احتفال ليلة القدر: "تماسك الشعب المصري أمر له بالغ التقدير والإعجاب، وهذا ليس بجديد على المصريين، فهم دائمًا في المواقف الصعبة يظهرون بشكل مختلف، ويتجاوزون أي تحديات"، مشددًا على أن هذا الصمود لم يكن محل تقديره الشخصي فقط، بل نال إعجاب الكثيرين على المستويين المحلي والدولي.

وأكد السيسي أن بعض التوقعات كانت تشير إلى أن الظروف الصعبة قد تؤثر سلبًا على المصريين، لكن ما حدث كان متوقعًا من شعب أصيل وقوي، قادر على مواجهة التحديات بثبات"، مضيفًا: "موقفكم وصلابتكم أمر مقدر جدًا عند الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا جميعًا لخدمة مصر والإنسانية".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إحتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج الإحتفالية تضمن كلمة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قام بعدها بإهداء الرئيس نسخة من كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، وتلا ذلك فقرة الابتهالات الدينية.

وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الرئيس قام خلال الإحتفالية بتكريم الفائزين في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، في فروع الحفظ والتجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول، وأيضاً لحفظة القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، كما تم تكريم حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم.