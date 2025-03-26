رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدًا من قيادات الكنائس للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، مساء الثلاثاء 25 مارس 2025م، وفدًا رفيع المستوى من قيادات الكنائس، وممثلي الطوائف المسيحية بمحافظة أسيوط، لتقديم التهنئة لأسرة الجامعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ضم الوفد الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها على رأس وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس روح الود والتآخي بين المصريين، مؤكدًا أن الأعياد والمناسبات الدينية تعد فرصة لإبراز النسيج الوطني القوي الذي يربط أبناء الشعب المصري، والذي يقوم على المحبة والتضامن.

وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده عليه بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرخاء.

وأعرب الدكتور المنشاوي عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس السيسي في قيادة مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ دعائم الاستقرار والتقدم، متمنيًا لمصر دوام الأمن والازدهار تحت قيادته الحكيمة.

كما أشاد رئيس الجامعة بالدور الإيجابي الذي تقوم به الكنيسة في دعم جهود التنمية المجتمعية، مؤكدًا على حرص الجامعة على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.



عبّر القساوسة عن سعادتهم بزيارة جامعة أسيوط وتقديم التهنئة بعيد الفطر، مشيدين بالمكانة العلمية المتميزة التي تحظى بها الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، كما أكدوا اعتزازهم بحالة التفاهم والتلاحم الوطني التي تجمع المصريين، مشيرين إلى أن مصر تعد نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشاد الجميع بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أثمرت عن تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى في مختلف القطاعات، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الوطن. وأكدوا أن هذه الجهود تعكس رؤية طموحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

كما ثمّن الحضور النهج الذي تتبعه القيادة السياسية في إرساء قيم المواطنة، وترسيخ مبادئ التآخي والتلاحم الوطني بين أبناء الشعب المصري، مشيدين بحالة الاستقرار والتقدم التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، والتي تعزز آمال الجميع في مستقبل أكثر ازدهارًا ورفعةً لمصر وشعبها.

حضر اللقاء عدد من قيادات الجامعة، من بينهم الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية الأسبق، والدكتور وديع مكسيموس عميد كلية التربية الأسبق، وشوكت صابر أمين الجامعة، وطاهر حسن عبد الحفيظ رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جامعة أسيوط، وغريب خيري مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وعدد من قيادات العمل الإداري، ومديري العموم بالجامعة.