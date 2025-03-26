السيسي: الاستثمار في الإنسان نهج أساسي للدولة المصرية لإعداد جيل واعٍ ومستنير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفال ليلة القدر، أن الدولة المصرية جعلت الاستثمار في الإنسان نهجًا أساسيًا، تسعى من خلاله إلى إعداد جيل واعٍ، مستنير، قادر على مواكبة تحديات العصر، ومؤهل للمساهمة في مسيرة البناء والتنمية.

وأشار الرئيس إلى أن هذه الرؤية تستند إلى إستراتيجية واضحة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، حيث يتم التركيز على التعليم، والتوعية، وبناء القدرات، وتعزيز القيم الأخلاقية، بما يسهم في خلق مجتمع متماسك قادر على تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد السيسي على أن بناء الأوطان لا يتحقق إلا ببناء الإنسان، وأن مصر مستمرة في جهودها لضمان مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إحتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج الإحتفالية تضمن كلمة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قام بعدها بإهداء الرئيس نسخة من كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، وتلا ذلك فقرة الابتهالات الدينية.

وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الرئيس قام خلال الإحتفالية بتكريم الفائزين في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، في فروع الحفظ والتجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول، وأيضاً لحفظة القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، كما تم تكريم حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم

