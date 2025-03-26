رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير البنية التحتية

ناقش الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي العديد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والصيانة بالجامعة في اجتماع عقد بحضور الدكتور حسين محمد مغربي وكيل كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة ، والدكتورة جميانة داود يوسف المستشار الهندسي لرئيس الجامعة

واستمع رئيس الجامعة لعرض موجز للمشروعات الهندسية بالجامعة، وناقش تشكيل فرق عمل المشروعات التطويرية،

وملف صيانة وترميم ورفع كفاءة مبنى استراحة الجامعة رقم (5)، ومشروع صيانة اجهزة التكييف المركزية بمجمع الصالات المركزية، كما تابع سيادته معدلات الانجاز فى مختلف المشروعات التطويرية بالجامعة.