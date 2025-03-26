محافظ الشرقية يُتابع أعمال رصف ورفع كفاءة طريق السماعنة عمار بفاقوس

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال رصف ورفع كفاءة طريق السماعنة / عمار بطول 2 كم وبتكلفة 3 ملايين و368 ألف جنيه ، بمركز ومدينة فاقوس، وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل به لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجداول الزمنية المحددة.

أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم الانتهاء وضع طبقات التأسيس سمك 6 سم بطول 2 كم ومتوسط عرض 7 م، بالإضافة إلى الإنتهاء من رصف طبقه سطحية بطول 300 متر، وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والمُقرر منتصف شهر يوليه 2025.

‌‎أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، بإعتباره قطاعاً حيوياً وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

‌‎أضاف محافظ الشرقية، أنه يتابع بنفسه معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية ميدانياً وبصفة دورية لدفع عجلة العمل بها وسرعة الإنتهاء منها طبقاً للجداول الزمنية المحددة لتعود بالنفع على أبناء المحافظة.

‌‎كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الطرق والنقل بالإلتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، وإستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، مؤكداً استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة خطط العمل بالقطاعات الأخرى.