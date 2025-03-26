السيسي: الأزهر الشريف سيظل منارة علم وإرشاد تنير دروب الأمة الإسلامية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره العميق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وكافة علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، مشيدًا بجهودهم المخلصة في ترسيخ مفاهيم الإسلام السمحة، وتصحيح الأفكار المغلوطة، وتعزيز صورة الإسلام المعتدل، الذي ينبذ التشدد ويرفض التطرف بجميع أشكاله.

وأكد الرئيس خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر، أن الأزهر الشريف سيظل منارة علم وإرشاد، تنير دروب الأمة الإسلامية في مختلف بقاع الأرض، مشيرًا إلى مكانته الراسخة كمرجع أساسي لفهم صحيح الدين، ودوره المحوري في تعزيز التسامح والاعتدال ومواجهة الفكر المتطرف.

كما شدد السيسي على أهمية دعم المؤسسات الدينية المصرية، لضمان نشر الخطاب الديني المستنير، الذي يعكس سماحة الإسلام ويدعو إلى بناء المجتمعات على أسس من الرحمة والتعايش والسلام.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إحتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج الإحتفالية تضمن كلمة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قام بعدها بإهداء الرئيس نسخة من كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، وتلا ذلك فقرة الابتهالات الدينية.

وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الرئيس قام خلال الإحتفالية بتكريم الفائزين في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، في فروع الحفظ والتجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول، وأيضاً لحفظة القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، كما تم تكريم حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم

