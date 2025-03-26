القوات المسلحة السودانية: تمكنا من إحراز تقدم كبير بالخرطوم وجار إكمال السيطرة على باقي المواقع

قال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن نبيل عبد الله، إنه تم إطلاق عملية برية واسعة منذ فترة لاستعادة السيطرة على مدينة الخرطوم بالكامل من الدعم السريع.

وأضاف "نبيل" في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة السودانية، تمكنت من إحراز تقدم كبير بالعاصمة الخرطوم والعمل جار لإكمال السيطرة على المواقع المتبقية، موضحًا: "قواتنا سيطرت على الجانب الغربي من جسر المنشية بالخرطوم".

وتابع، "قواتنا أحكمت السيطرة على منطقة الباقير وطردت الدعم السريع ودمرت آلياتها ومعداتها"، موضحًا: "أحكمنا السيطرة على المناطق الجنوبية الغربية لولاية الخرطوم".

وأردف، المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية: "سيطرنا على معسكر طيبة الرئيسي التابع للدعم السريع في السودان وتسلمناه بشكل كامل".