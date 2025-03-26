السيسي يتمنى الشفاء العاجل لشيخ الأزهر ويشيد بدور المؤسسة في نشر الوسطية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفال ليلة القدر، عن تمنياته بالشفاء العاجل لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، معربًا عن تقديره العميق لعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لما يبذلونه من جهود مخلصة في ترسيخ مفاهيم الإسلام السمحة، وتصحيح الأفكار المغلوطة، وتعزيز صورة الإسلام الذي ينبذ التشدد والتطرف.

وأكد الرئيس، أن الأزهر الشريف سيظل منارة علم وإرشاد، تنير دروب الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض، مشيرًا إلى مكانته الراسخة كمرجع أساسي لفهم صحيح الدين، ودوره المحوري في مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح والاعتدال.

كما أشار الرئيس إلى الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الدينية المصرية في نشر الوسطية، والحفاظ على الهوية الإسلامية الصحيحة، بما يعزز مكانة مصر الدينية عالميًا.



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إحتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج الإحتفالية تضمن كلمة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قام بعدها بإهداء الرئيس نسخة من كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، وتلا ذلك فقرة الابتهالات الدينية.

وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الرئيس قام خلال الإحتفالية بتكريم الفائزين في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، في فروع الحفظ والتجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول، وأيضاً لحفظة القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، كما تم تكريم حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم.