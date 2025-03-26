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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بليلة القدر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، والذي أقيم في مدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور عدد من كبار المسؤولين، ورجال الدين، والشخصيات العامة.

استهل الرئيس كلمته بتقديم التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة ليلة القدر، داعيًا الله أن يعيدها على مصر والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركات.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم، إحتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة.  

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن برنامج الإحتفالية تضمن كلمة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قام بعدها بإهداء الرئيس نسخة من كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، وتلا ذلك فقرة الابتهالات الدينية.

وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي، أن الرئيس قام خلال الإحتفالية بتكريم الفائزين في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، في فروع الحفظ والتجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول، وأيضاً لحفظة القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، كما تم تكريم حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم.

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